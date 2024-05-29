ミズノプロ　オリジナルオーダー　中学硬式推奨モデル　キャッチャーミット　大城型

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商品詳細
操作性が良くグラブ感覚で扱えるオープンバックスタイルのキャッチャーミット！サイズを5mmダウンさせタイト仕様にして中学生に扱いやすい様アレンジ！超人気の本体カラープラムブラウンに紐カラーをブラックの渋い配色に！細かな変化球や野手からの送球でのショートバウンドも取りこぼし無く捕球しやすいオープンバックスタイル！芯材を厚く・硬く設定し、中学硬式野球プレーヤーの方にしっかり仕様してもらえるスペックを持たせました。中学硬式推奨モデル 捕手用 大城型サイズ：基本より5mm小本体カラー：プラムブラウン皮ひも：ブラックステッチ：白仕様：バンド裏クッションパッド仕様HAGAJAPAN製品番：W823071073719-TOMOI/O
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate45548.html
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