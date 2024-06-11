ヨネックス　レーザーラッシュ9S

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商品詳細
レーザーラッシュ9SUL1元グリあり写真の通り傷があります。ガットは古いため交換推奨です。グリップはもし新しいものがよければ巻いてお送りします。ヒビや折れはなく、使用には問題ありません。ご質問、値下げの依頼等ありましたらコメント欄にてお願いします。何卒よろしくお願い申し上げます。
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