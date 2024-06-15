キャロウェイパラダイムフェアウッド3W フレックスS

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商品詳細
キャロウェイパラダイムのフェアウェイウッド3番 ロフト15°シャフトは純正ベンタスTRブルーのSとなります。正規日本仕様となります。練習で3回、コースで2ラウンド使用しました。細かな傷は有りますが全体的にはとても綺麗な状態です。ヘッドカバーも特に汚れ等は有りません。とても強い球が打てると思います。箱に入れて送らせていただきます。送料込みのお値段となります。あくまでも中古品である事を、ご理解頂ける方のみご購入下さい。種類···ドライバー、フェアウェイウッド種類···フェアウェイウッド
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