甲斐野央　プロ初勝利記念直筆サインフォト

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商品詳細
甲斐野央 プロ初勝利記念直筆サインフォトBBM社のサイトで購入しました。フォト写真に直筆サインとシリアルコードが入った100枚限定のメモリアルフォトです。目立った傷や汚れなどはありません。野球チーム···福岡ソフトバンクホークス#福岡ソフトバンクホークス#ソフトバンク#甲斐野央
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