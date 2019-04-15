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甲斐野央　プロ初勝利記念直筆サインフォト
商品番号 D98493501902
商品名

甲斐野央　プロ初勝利記念直筆サインフォト
ブランド名 フクオカソフトバンクホークス
特別価格 税込 5,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

甲斐野央　プロ初勝利記念直筆サインフォトBBM社のサイトで購入しました。フォト写真に直筆サインとシリアルコードが入った100枚限定のメモリアルフォトです。目立った傷や汚れなどはありません。野球チーム···福岡ソフトバンクホークス#福岡ソフトバンクホークス#ソフトバンク#甲斐野央
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