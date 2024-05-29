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【スターリングシルバー】セルマー シリーズ3 ソプラノサックスネック
商品番号 L59860723138
商品名

【スターリングシルバー】セルマー シリーズ3 ソプラノサックスネック
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 27,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルマーソプラノサックスシリーズ3のスターリングシルバーストレートネックです。定価:91,600円6年ほど前に購入したものとなります。抜けが良く、程よい抵抗感があり吹きやすい個体だと思います。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral389032.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral974632.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric116845.html

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