阪神タイガース　優勝記念グッズ

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商品詳細
野球チーム···阪神タイガースJERAセントラル・リーグ 優勝記念 ゴンチャロフ ・タイガースVプレーンチョコレート 賞味期限 24.02.12 阪神電気鉄道株式会社 ・優勝記念アクリルキーホルダー ・缶バッジゴンチャロフの商品が箱ギリギリの大きさの為、プチプチに包まず、ビニールに入れて宅急便コンパクトにて発送します。常温でのお送りとなります。輸送中の溶けなどにはご理解ください。#阪神タイガース#優勝記念ロゴ#A.R.E#ゴンチャロフ#阪神電鉄
http://narcologia.ru/goods/evaporation572524.html
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