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カワサキ　ボロン　BORON
商品番号 F68192419901
商品名

カワサキ　ボロン　BORON
ブランド名 カワサキ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソフトテニスのラケットです。年代物ですが物好きな方におすすめです。内部割れ等はなく使用可能な状態です。
http://narcologia.ru/goods/approximate815020.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation816224.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial44316.html

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