カワサキ　ボロン　BORON

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商品詳細
ソフトテニスのラケットです。年代物ですが物好きな方におすすめです。内部割れ等はなく使用可能な状態です。
http://narcologia.ru/goods/approximate815020.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation816224.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial44316.html
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