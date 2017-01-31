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陶芸 上ノ大作 焼締め 作品
商品番号 H88143371949
商品名

陶芸 上ノ大作 焼締め 作品
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,600 円
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商品詳細

北海道の陶芸家彫刻家の上ノ大作氏の作品です写真はどうしても薄い色に撮れてしまいますが、実際はもう少し濃い色です高さ約10㎝横幅約15㎝大切にしていましたが、この度手放すことにしました大切にしてくださる方にプロフィールをご一読願います(^_^)うえのだいさく上野大作北海道北広島市北海道ねんど焼締め陶・彫刻陶芸作家
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