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151.ハイゴールド硬式オーダーグラブ
商品番号 W99695439387
商品名

151.ハイゴールド硬式オーダーグラブ
ブランド名 ハイゴールド
特別価格 税込 19,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類...硬式用途・種類...外野手用ハイゴールド硬式オーダーグラブ外野手サイズ　約32センチ平裏　ディアスキン専門店にてキャッチボールが出来るくらいに型付けしてあります。型付けに伴うグリス滲みがございます。日本製定価　66000円付属品はありません。高校野球対応※値段交渉等は一切お断り致します。
http://narcologia.ru/goods/Addict441318.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate999348.html
http://narcologia.ru/goods/unusable201574.html

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