151.ハイゴールド硬式オーダーグラブ

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商品詳細
競技の種類...硬式用途・種類...外野手用ハイゴールド硬式オーダーグラブ外野手サイズ 約32センチ平裏 ディアスキン専門店にてキャッチボールが出来るくらいに型付けしてあります。型付けに伴うグリス滲みがございます。日本製定価 66000円付属品はありません。高校野球対応※値段交渉等は一切お断り致します。
http://narcologia.ru/goods/Addict441318.html
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http://narcologia.ru/goods/unusable201574.html
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