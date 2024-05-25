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ボックステッシュカバーハーフサイズ★パンダちゃん★
商品番号 K97197635879
商品名

ボックステッシュカバーハーフサイズ★パンダちゃん★
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 154,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪お取り置きです10/24ボックステッシュカバーリバーシブルハーフサイズ裏側の足跡はパンダちゃんではありません吊り下げタイプ約11㎝約横12㎝約高さ5.5㎝多少の誤差あります。＊半分に切ったボックステッシュ箱、差し上げます必要な方は、コメントお願い致します♪ど素人のハンドメイドで縫い目、よれ、ずれ、サイズ違い等、多々あります一部手縫いの所あります完璧を求める方は、ご遠慮ください(..)♪ゆうゆうメリカリ便↔らくらくメリカリ便、どちらかになります♪
http://narcologia.ru/goods/Sydney577949.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture635141.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox923839.html
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