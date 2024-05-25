ヴァレンティノ　財布　美品

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商品詳細
ヴァレンティノの長財布です。コバのスレや大きな傷はなく、美品です(*^^*)中はコインケース内にほんの多少の汚れはありますが、ほとんど新品同様の状態です！！写真にてご確認ください♪※偽ブランド品には気をつけて仕入れをしていますが、万が一偽物である理由がある場合には返金いたします。※フォローして頂ければお値引きもできますのでご相談ください※プロフ必読#めい（修理も承ります）詳しくはプロフへ発送の際は簡単にクリーニングをしてから、梱包致します(*^^*)
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