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表面はカービングに適したツーリングレザーを使い裏張りには豚革(焦げ茶)を使用し型崩れのしない頑丈な作りとなっております。アンティークフィニッシュで染めたカービングは年数が経つごとに風合いが増しそれも楽しみの一つとなることと思います。革により色合いや傷等ある場合がありますのでご了承下さい。返品はご遠慮下さい。