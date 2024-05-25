システムベット ロフトベッド シングル デスク付きコンセント付き耐荷重150kg

【折りたたみ式の便利なデスク】ロフトベッドの下部には、省スペースのため、折りたたみ式の机を設置。勉強や仕事をするときに作業スペースとして使え、そのうえ、コンセント付き、充電が可能！デスクの脚にキャスターが付き。折りたたむことで、コンパクトなサイズになる。使わない時には簡単に収納できるので、スペースを節約することができる。【ハンガーポール付き】ベッドの横にはハンガーが取り付けられている！ベッドの下、二つハンガーポールを配置、たくさんの服も大丈夫！【しっかり踏める階段】片側に手すりを設置したから、上っても、下りても、安定感バッチリ！【大容量の収納スペース】階段だけでなく、物置棚でもあり。収納スペースアップはもちろん、本や写真を載せると、お部屋の雰囲気づくりができる！ベッド下や階段に収納スペースがあるので、季節用品や不要なものをスッキリと収納できる。【しっかりとした支柱で安心】納得な構造にこだわり、直径4ｃｍのパイプを使い、ベッド面の耐荷重は約150KG。揺れにくい構造で、変な声も出さない。大人の男性でも安心してご利用いただけます。【安全フレーム】寝相が悪くでも安心してお休みいただけます寝ているうちに、布団や枕の落下防止にもＯＫ！【通気性抜群】通気性が良いので、カビやダニを防ぎます。布団の乾燥を保持、一年中にも快適にご利用いただけます。



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