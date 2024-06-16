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中国茶器　蓋碗•鈞磁150cc
商品番号 Y59980429549
商品名

中国茶器　蓋碗•鈞磁150cc
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年1月に購入しました。鈞磁は幻の彩が現れる魅力があります。お茶の時間は楽しみが増えます。サイズ高さ　　8.5cm直径　　10cm同梱の方はまずコメントをお願いします。値下げします。景徳鎮茶器　蓋碗　景徳鎮食器　皿　小皿銘々皿　壺　壷　つぼ　有田焼き　九谷焼き骨董品　茶道具　益子焼き　中国土産　湯呑み　カップ　コップ　ガラスグラス　急須ガラス急須　ガラスカップ　ガラスコップ煎茶　緑茶　紅茶　コーヒー　ティーバック茶　プーアル茶　ウーロン茶　烏龍茶　台湾茶　伊万里焼き　九谷焼き　茶器　茶碗　湯冷まし　花瓶　どんぶり
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