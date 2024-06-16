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- 中国茶器 蓋碗•鈞磁150cc
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商品詳細
今年1月に購入しました。鈞磁は幻の彩が現れる魅力があります。お茶の時間は楽しみが増えます。サイズ高さ 8.5cm直径 10cm同梱の方はまずコメントをお願いします。値下げします。景徳鎮茶器 蓋碗 景徳鎮食器 皿 小皿銘々皿 壺 壷 つぼ 有田焼き 九谷焼き骨董品 茶道具 益子焼き 中国土産 湯呑み カップ コップ ガラスグラス 急須ガラス急須 ガラスカップ ガラスコップ煎茶 緑茶 紅茶 コーヒー ティーバック茶 プーアル茶 ウーロン茶 烏龍茶 台湾茶 伊万里焼き 九谷焼き 茶器 茶碗 湯冷まし 花瓶 どんぶり
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