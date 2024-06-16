★新品★　ロイヤルコペンハーゲン　2004年　イヤープレート　1級品　平成16年

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イヤープレート2004年の値段と価格推移は？｜3件の売買データから ...



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ロイヤルコペンハーゲン（Royal Copenhagen） イヤープレート 2004年／平成16年 「Awaiting the Christmas Train」



ロイヤルコペンハーゲン イヤープレート 2004の値段と価格推移は？｜7 ...



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即購入OKです◡̈♥️公式HPバックナンバー売り切れのお品です。この機会にぜひお求めください♪◆ブランド・シリーズ◆RoyalCopenhagenロイヤルコペンハーゲンイヤープレート2004年/平成16年AwaitingtheChristmasTrain公式HP価格：24,200円付属品：ブランド専用ボックス（劣化・書き込み）、しおりロイヤルコペンハーゲンのイヤープレートは、1908年に初年度版が作られてから、一枚も欠かすことなく現在まで毎年制作されています。イヤープレートを制作する型は、その年に生産が終わるとすべて壊されるため、翌年以降は同じプレートは作ることができません。現存するプレートは制作当年中に発売したものだけになります。◆サイズ(おおよそ)◆直径18cm 高さ2.5cm ◆お品の状態◆箱に保管していた未使用品です！割れ欠けなく艶のあるキレイなお品です。他食器は #diana食器コレクション他同ブランドは #dianaロイヤルコペンハーゲン※記載のない限り箱などの付属品はございませんが、１つずつ丁寧に梱包しています。※お品物は中古品・保管品です。一度人の手に渡ったものですので神経質な方はおすすめしません。記載以外の傷や汚れがある場合がございます。お気になさらない方は、ぜひお得にお買い物をお楽しみください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)020112