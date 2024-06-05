リクライニング折りたたみベッド シングルサイズ（お引取り可能)

◾️外形寸法ベッドの時〜幅99cm、奥行209cm、高さ47cm折りたたみの時〜幅47cm、奥行99cm、高さ108cm※14段階リクライニング※移動便利ストッパー付きキャスターあり※説明書付き◾️素材スチール、ウレタンフォーム◾️商品説明メインベッドとして使っていないので、使用回数が少ない、状態が良いほうと思います。マットレスがついていますが、その上に敷布団を敷いて使用していたので、本体はあまり汚れていないと思います。◾️発送方法たのメル便、またはお引取りも可能です（千葉県習志野市)お引取りの場合、送料を引きます（送料-12000円)一人暮らし、来客用、介護、子供の添い寝など、お部屋を広く使えます。宜しくお願いいたします。テイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラルフレームの素材···スチールフレーム（金属製）床板種類···ウレタンキャスター···キャスター付き



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