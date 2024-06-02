ポーセラーツ　白磁　変形楕円皿　×3

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商品詳細
ご覧下さり、ありがとうございます。岐阜県製の変形楕円皿プレート 三枚セットとなります。裏面に安定の脚付。厚みのあるお皿でわざと表面凸凹にし、和風の、味をだしてあります。現在は材料高騰で1～2割程度値上がりしている品物だと思います。トータル7590円の品物割れない様、リサイクルBOXにいれて送らせて頂きます。お値下げはごめんなさい(。\u003eд\u003c)よろしくお願いいたします＼(__)
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