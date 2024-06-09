カンタキルト マルチカバー(ソファー、ベッドカバー)サイズ:約220cmx270cmゆったりダブルサイズ素材:コットン100%重さ:1.2~1.5kgカラー:唐草花 イエロー、ブルーグレーゴールドを想わすイエローと柔らかなブルーグレーの唐草花が全体的に描かれています。ナチュラルなハンドメイドのあたたかみを感じさせてくれる一枚です。刺繍は白とダークグリーンの2色で仕上げられています。ハンドブロックプリント手法=手掘りの木型を作りそれをスタンプして布柄を作る手法手作業にて丁寧に仕上げられています。肌触りの良いコットンを2重に重ね手刺繍で強化しています。手刺繍の肌触りも心地よいです。ハンドメイドですので滲み、サイズの誤差などはご理解下さい。大判ですのでソファーやベッドのカバー、夏場はブランケットとしてお使いになれます。厚みがありますので通年ご使用になれます。プロフ、ご訪問お願い致します*Nirvanayatri#カンタキルト#マルチカバー#ベッドカバー#ソファーカバー#ハンドブロックプリント#ダブルサイズ#IDEE#フランフラン



カンタキルト マルチカバー #48Gold Flowers - ソファカバー



カンタキルト マルチカバー #48 Gold Flowers



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カンタキルト マルチカバー #48 フラワーズ ゴールド



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