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- ソファーベッド 2人掛け 脚付き ソファベッド ベッド 3way 【ライトグレ】
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商品詳細
自然でシンプルなホームスタイルを維持するだけでなく、お部屋のファッションセンスを高めます柔らかいベロアはお肌に優しく、春夏秋冬通用でき、お部屋に高級感を演出します。ソファの人気素材・ファブリックとは!ファブリックとは、アクリル、ウール、レーヨン、ナイロンなどを使用して織られた布地のことです。織り方によって柄の出方が異なり、色の種類も豊富なのが特徴です。使われる糸により、触り心地や印象も変化します。ファブリックは、親しみやすく、温かみのある素材が特徴です。最近流行の、ナチュラルテイストや北欧テイストのインテリアとも相性抜群です。色や柄の種類がとても豊富なので、お部屋のイメージに合ったものが見つかりやすいのが最大のメリットでしょう.また、ファブリックは、伸縮性に優れていますので、立ったり座ったりを繰り返しても、生地の伸び縮みによる劣化が少ないのも魅力です。
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