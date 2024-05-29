JARNALSTANDARDFURNITURE2人掛けソファ

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2022年に購入しました。その後にすぐyogiboを買ってしまったのでこちらのソファはほぼ使用しておらず未使用に近い美品になります。ソファのサイズ詳細はお写真ご確認ください。※セットで使用できるオットマンも出品しております。セットでのご使用オススメします☺︎商品説明リルソファ2シーター大人2人で腰掛けても窮屈に感じず、かつ圧迫感なく設置できる点が魅力のアームレスソファ。装飾を抑えたシンプルデザインですが、ウッドベースとスチール脚によりこなれた印象に。脚部の金具とビスには真鍮を採用し、お届け時にはゴールドの輝きがアクセントになります。真鍮はお使いになる内に輝きが鈍くなり、ウッドベースの色の変化とともにビンテージの風合いが備わっていきます。組み立て式のため、リノベーション物件や2階のリビングなど搬入経路に不安があるお部屋にも設置しやすくなっています。同シリーズのオットマンやエンドテーブル、サイドテーブルを組み合わせることで、より居心地の良い空間をつくることができます。テイスト···シンプル・ベーシックカラー···ベージュサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）