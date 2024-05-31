中国古美術/清時代茶碗【大清御膳房】在銘；XG022

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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️商品について清澄な鈞窯粉青釉薬の滑らかな肌や、そして、インデイグブルー色合いが大変魅力的な逸品でございます。柔らかな曲線のデザインが非常に美しく、見るものの心を穏やかにさせる水盂でございます。◾️汚れ・傷等画像5，6をご覧くださいませ。茶わんの口に少し欠けがございます。その他、経年による汚れや風合いは画像にてご確認くださいませ。◾️サイズ高さ；約5.5cm直径；約11.4cm尚、採寸は素人ということをご了承ください。◾️付属品画像の碗と共箱のみでございます。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。■発送方法について緩衝材を十分に使用して包み、らくらくメルカリ便にてお送りさせていただきます。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#鯨歯#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#鹿の角#シカの角