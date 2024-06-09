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アクメ ファニチャー ACME Furniture オーク クラブチェア
商品番号 A31232800679
商品名

アクメ ファニチャー ACME Furniture オーク クラブチェア
ブランド名 アクメファニチャー
特別価格 税込 28,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全部で4脚ございます。4脚まとめてでご購入頂ける方はお値引き致します。まとめての場合、インダストリアルテイストのローテブルも差し上げます。一番以後の画像のテーブルです。足はアイアンです。天板は木製です。テイスト···アンティーク・クラシック、インダストリアルカラー···ブラウン主な張り地···天然皮革（本革）機能···ローバックタイプクラブチェアの由来は上流階級の紳士の社交場「ジェントルマンズクラブ」から。元をたどるとフランスが発祥ですが、アメリカでも古くから様々なシーンで使われており「パパの椅子」の代名詞を呼ばれています。使用するごとに味の出る革を採用し、長く使うことでさらに深みが増します。革張りのため重厚感はありますが、サイズ感をコンパクトにしているため圧迫感がなく、日本の家庭でも違和感なくお使いいただけます。贅沢な一人がけ革張りソファで、とびきりリラックスした時間をお楽しみください。素材：リアルレザー(本革)/ウッド(オーク・楢、ウレタン塗装)/ウレタン多少の使用感はございますが、目立った傷、汚れ等はございません。全部で4脚ございます。4脚でご購入頂ける方はお値引き致します。まとめての場合、インダストリアルテイストのローテブルも差し上げます。
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