アクメ ファニチャー ACME Furniture オーク クラブチェア

全部で4脚ございます。4脚まとめてでご購入頂ける方はお値引き致します。まとめての場合、インダストリアルテイストのローテブルも差し上げます。一番以後の画像のテーブルです。足はアイアンです。天板は木製です。テイスト···アンティーク・クラシック、インダストリアルカラー···ブラウン主な張り地···天然皮革（本革）機能···ローバックタイプクラブチェアの由来は上流階級の紳士の社交場「ジェントルマンズクラブ」から。元をたどるとフランスが発祥ですが、アメリカでも古くから様々なシーンで使われており「パパの椅子」の代名詞を呼ばれています。使用するごとに味の出る革を採用し、長く使うことでさらに深みが増します。革張りのため重厚感はありますが、サイズ感をコンパクトにしているため圧迫感がなく、日本の家庭でも違和感なくお使いいただけます。贅沢な一人がけ革張りソファで、とびきりリラックスした時間をお楽しみください。素材：リアルレザー(本革)/ウッド(オーク・楢、ウレタン塗装)/ウレタン多少の使用感はございますが、目立った傷、汚れ等はございません。全部で4脚ございます。4脚でご購入頂ける方はお値引き致します。まとめての場合、インダストリアルテイストのローテブルも差し上げます。



ACME Furniture OAKS CLUB CHAIR / アクメファニチャー オーク クラブチェア



ACME Furniture OAKS CLUB CHAIR / アクメファニチャー オーク クラブチェア



ACME Furniture オーク クラブチェア 新作商品 www.coopetarrazu.com



大型商品》OAKS CLUB CHAIR(AC07 BLG) オークスクラブチェア（ソファ ...



ACME Furniture OAKS CLUB CHAIR / アクメファニチャー オーク クラブチェア



ソファ オークスクラブチェア チェア 1Pソファ デザイナーズ家具 ...



大型商品》OAKS CLUB CHAIR(AC07 MT)オークスクラブチェア ＿＿ ...



ACME Furniture OAKS CLUB CHAIR / アクメファニチャー オーク クラブ ...



ACME FURNITURE アクメファニチャー OAKS CLUB CHAIR SMOOTH ２ND オーククラブチェア スムース



大型商品》OAKS CLUB CHAIR(smooth) オークスクラブチェア 2nd（ソファ ...



Amazon.co.jp: 【ジャーナルスタンダード ファニチャー正規品】 アクメ ...



ACME FURNITURE アクメファニチャー OAKS CLUB CHAIR SMOOTH ２ND オーククラブチェア スムース



ACME Furniture OAKS CLUB CHAIR / アクメファニチャー オーク クラブチェア



大型商品》OAKS CLUB CHAIR(smooth) オークスクラブチェア 2nd（ソファ ...



Amazon.co.jp: 【ジャーナルスタンダード ファニチャー正規品】 アクメ ...