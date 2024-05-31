限定期間10%off★SHURE BETA 58A

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商品詳細
メーカー名：SHURE型番 ：BETA58A使用や保管に伴う傷がありますが、大事に使用していた為、傷は少ないほうかと思います。しかしながら、神経質な方は恐れ入りますが、購入はご遠慮ください。音出しを確認しております。ケーブルはおまけでお付けします。ケース付き状態は画像をご確認ください。15,800→14,220#ダイナミックマイク#シュア#SHURE#マイク#BETA#BETA58A#58A
http://narcologia.ru/goods/Sydney963349.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic743037.html
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