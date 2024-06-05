ウォーターヒヤシンス ラウンジチェア ラウンドソファーアジアン 1人掛けソファー

ウォーターヒヤシンスラウンジチェアラウンドソファーアジアン1人掛けソファーエスニックヴィンテージビンテージ■色■■サイズ■高さ約78㎝座面高さ42cm横約89㎝奥行幅約83㎝中古になりますので、使用感があります梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください☺︎配送方法や日時に指定がある場合はご購入前にコメントでご連絡くださいませ^^*中古品ですので状態をご理解頂ける方お願い致します☺︎他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#インテリア沢山あるよーfreedomR02277が6カラー···ブラウン主な張り地···布・ファブリックテイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、カントリー調、コースタル・海岸風、シャビーシック、シンプル・ベーシック、ナチュラル、モダン、西海岸・マリン風、その他



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