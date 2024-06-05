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ソファー 3人掛け　3Pソファ　ファブリック　レトロ モダン ブルー ソファ
商品番号 F15771653264
商品名

ソファー 3人掛け　3Pソファ　ファブリック　レトロ モダン ブルー ソファ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 12,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品仕様】商品サイズ：幅165×奥行61×高さ73.5cm静止耐荷重：約150KG素材：本体：ファブリック+ウレタンフレーム:天然木パイン材脚：天然木パイン材（ラッカー塗装）組立品/完成品:組立品【おススメポイント】【お手入れがしやすいレザータイプ】なめらかな手触りＰＵレザーは高級感といい肌触りが兼ね備える上、水や汚れに強く、耐久性も優れて、お手入れも簡単です。長時間の作業も快適に行えます。【全天然木素材】強度と存在感のフレーム、ナチュラルパイン材を採用して天然パイン材こその味わい【硬めがある腰に優しい生地を採用】少し弾力を残した座面は過度のしみこみを抑え自然な姿勢でお寛【キズ防止フェルト付き】木脚にキズ防止フェルト付き.【ソファ下は収納スペースにも】使用する際は、ソファ下を収納スペースとして有効活用できる。【商品仕様】商品サイズ：商品サイズ：幅165×奥行61×高さ73.5cm止耐荷重：約150KG静止耐荷重：約151KG素材：本体：ファブリック+ウレタンフレーム:天然木パイン材脚：天然木パイン材（ラッカー塗装）カラー:グレーン/ベージュ/ネービー/ブラウン/エクルベージュPVC生産国:中国組立品/完成品:組立品【おススメポイント】1.【お手入れがしやすいレザータイプ】なめらかな手触りＰＵレザーは高級感といい肌触りが兼ね備える上、水や汚れに強く、耐久性も優れて、お手入れも簡単です。長時間の作業も快適に行えます。【全天然木素材】強度と存在感のフレーム、ナチュラルパイン材を採用して天然パイン材こその味わい2.【硬めがある腰に優しい生地を採用】少し弾力を残した座面は過度のしみこみを抑え自然な姿勢でお寛ぎください。3.【キズ防止フェルト付き】木脚にキズ防止フェルト付き4.【ソファ下は収納スペースにも】使用する際は、ソファ下を収納スペースとして有効活用できる。5.【ご注意・付属品】简単な組み立て品★組立マニュアル付属注意：※天然木特有の臭いがある場合がございます。臭いが気になる場合は、開封時・組立時に換気を行なってください。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi476247.html
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