ニトリ:フリオKD MO

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商品詳細
3年前にニトリで購入した2人掛けソファーのモカ色となります。□当時定価10万程で購入しました。□座面部は多少ヨレがありますが傷等はありません。神経質でなければ気にならない程度です。□金額交渉可能な限り対応致します。
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