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ニトリ:フリオKD MO
商品番号 C56006103491
商品名

ニトリ:フリオKD MO
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 12,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年前にニトリで購入した2人掛けソファーのモカ色となります。□当時定価10万程で購入しました。□座面部は多少ヨレがありますが傷等はありません。神経質でなければ気にならない程度です。□金額交渉可能な限り対応致します。
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2人用本革ソファ(フリオKD MO)

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