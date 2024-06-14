ご覧頂きありがとうございます❁2人がけソファー●商品サイズ（cm）幅約113×奥行約62×高さ約68×座面高約39カラー：モカベージュ使用期間：1年カバーをつけて使用していました大型商品につき発送は土日のみとなります＊ご購入の際はプロフィールご一読ください＊おまとめ買いのみお値引対応させていただきます＊#ちえショップよろしければご覧下さい❁＊他サイトにも出品中のため予告無く削除する場合があります



ソファ ソファー 2人 おしゃれ 掛け 幅150cm ローソファー カウチ 木製 ...



ソファー ソファ 2人掛け ごろ寝ソファ リラックス 開梱設置サービス【幅170cm】 | アートショップフォームス｜絵画 家具 インテリア powered by BASE



ソファ 一人暮らし ソファー おしゃれ 北欧 138cm幅ゆったり座面 ...



Re:CENO product｜3人掛けソファー NOANA／NA ベージュ：リネン生地



ヨーロッパ製ソファベッド Karup カーラップ



ランブル ソファベッド (カラー選択可)-ブームスオンラインショップ/おしゃれインテリア家具



カウチソファー Manner（マナー）



WEBB（ウェッブ）カウチソファ レザー（K705 ブラック） - カウチ ...



3WAY ソファベッド 2人掛け 肘付き コンパクト 折りたたみ フロア ...



モーブル レスト 200ソファベッド | 家具インテリア通販 KAGUHA ...



雲にのるソファ（本体・カバーセット） MOGUストア



ソファーベッド 3人掛け ソファ ベッド レスト ごろ寝ソファ 200 シングルベッド 国産 幅200cm ライトウェーブ 洗えるソファ



[幅130] 2Pフロアソファ LORY〔ロリー〕 2人掛け ローソファ ロータイプ 肘掛け ポケットコイル ファブリック 北欧 モダン シンプル ブラウン グリーン ベージュ ブルー ダークベージュ グレー



カウチソファー culum unit sofa／BR - 家具・インテリア通販 Re:CENO ...



カジュアルソファ(ポケットO GY)