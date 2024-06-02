⭐︎２人掛けソファー⭐︎

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楽天で購入したソファーです！買い替えのため出品致します。サイズは2枚目の写真を参照ください。色:グレー全体的に使用感はありますが、まだまだお使い頂けると思います。●配送：梱包・発送たのメル便で発送いたします。送料込みの価格です。背もたれと座面を分解した状態で発送いたします。組み立てにはプラスドライバーが必要です。●その他：ペットなし、喫煙者なし。