ロフトベッド シングル パイプベッド 木　デスク付き 北欧風コンセント二段ベッド

商品仕様：素材スチール商品サイズ幅204×奥行104×高さ170cm梱包個口1梱包サイズ幅108×奥行50×高さ26.5cm重量（Grossweight）43kg耐荷重約150KG組立品/完成品組立品ロフトベッドでお部屋を自由にデザインロフトベッドで限りあるスペースを賢く使って、お部屋をすっきりします。階段はベッドと一体となり、お部屋の限られたスペースを最大限に活用。ベッド下に机も付きで、快適な眠りも勉強も叶える一台です。。ベッド下空間生活空間や収納スペースとして活用できます。ベッド下に机も付きで、快適な眠りも勉強も叶える一台です。様々なシーンで活用できるロフトベッドアイディア次第でいろいろな使い方可能。勉強スタイル、仕事スタイル、リビングスタイル、全部楽しめます！デスク付きベッドにデスクが付いたロフトベッド。スペースに困らず快適に勉強や作業を行えます。デスクの上に収納棚が設置しており、本や小物などを置けます！便利な２口コンセント机の上に便利な２口コンセント付き。勉強しながら充電したり照明したりすることができます。こだわりの安心構造安定感を重視して、横揺れを軽減する直径3.8cmの太パイプを採用しました。揺れにくい構造なので大人の男性でも安心してご使用いただけます。



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