GMFN189○marian/マリアン3人掛けソファトリプルソファ長椅子本革応接国産家具ヴィンテージクラシック美品□□商品説明□□高級オフィス家具ブランド、marian（マリアン）による本革3人掛けソファのご紹介です。約:実寸サイズ（mm）w1850×d840×h750×sh370※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【BC】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Eランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください



GMFN189○marian / マリアン 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅子 本革 応接 国産家具 ヴィンテージ クラシック 美品



GMFN189○marian / マリアン 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅子 本革 応接 国産家具 ヴィンテージ クラシック 美品



GMFN189○marian / マリアン 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅子 本 ...



GMFN189○marian / マリアン 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅子 本 ...



GMFN189○marian / マリアン 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅 ...



GMFN189○marian / マリアン 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅子 本 ...



GMFN189○marian / マリアン 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅 低 ...



GMFN189○marian / マリアン 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅子 本 ...



GMFN189○marian / マリアン 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅子 本 ...



GMFN189○marian / マリアン 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅子 本 ...



GMFN189○marian / マリアン 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅子 本 ...



日本限定モデル】 首都圏送¥0〜アンティークカリモクレトロソファー ...



GMFN189○marian / マリアン 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅子 本 ...



大塚家具 TERASO テラソー トリプルソファ 3人掛け ヘッドレスト付-



限定製作】 ジャーナルスタンダードファニチャーシェフィールド ...