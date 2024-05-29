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GMFN189○marian / マリアン 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅
商品番号 D42503312837
商品名

GMFN189○marian / マリアン 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 27,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GMFN189○marian/マリアン3人掛けソファトリプルソファ長椅子本革応接国産家具ヴィンテージクラシック美品□□商品説明□□高級オフィス家具ブランド、marian（マリアン）による本革3人掛けソファのご紹介です。約:実寸サイズ（mm）w1850×d840×h750×sh370※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【BC】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Eランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください
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