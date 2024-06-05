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- KASHIWA 柏木工 ビーソファ オーク無垢材 2.5/3人掛けソファ
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商品詳細
採寸寸法／約(幅183奥行77高さ78)cm11〜12年前に家具店で二十数万円で購入。座面/背もたれのクッションカバーは破れ箇所が数カ所出ていたので取り外し処分して、伸縮ソファカバーを代わりに付けております。伸縮カバーは殆ど使用していないです。手すりクッションカバーは純正のままです。オーク無垢材のフレームに関しては目立つ様なきずは無さそうです。見落としの際はご容赦願います。状態は画像の方にて確認願います。細かい部分を気になさる方は購入をお控えください。サイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）#アクタス#ニトリ#IKEA#カリモク#karimoku#冨士ファニチア#ナガノインテリア
http://narcologia.ru/goods/marshal748780.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect5570.html
http://narcologia.ru/goods/troupe913611.html
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KASHIWA 柏木工 ビーソファ オーク無垢材 2.5/3人掛けソファ-
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柏木工（KASHIWA）ビーソファ BLS83A 買取｜L-line（エルライン）
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