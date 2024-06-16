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WEDGWOOD ウェッジウッド CLIO ボーンチャイナ 3枚セット
商品番号 I33867394546
商品名

WEDGWOOD ウェッジウッド CLIO ボーンチャイナ 3枚セット
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウェッジウッドのお皿３枚セットとなります。目立つ傷や汚れはないですが、1枚ふちの金色の部分が少し剥げています。中古品となる為、神経質な方は購入はお控えください。お気軽にコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。
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