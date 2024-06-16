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- WEDGWOOD ウェッジウッド CLIO ボーンチャイナ 3枚セット
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商品詳細
ウェッジウッドのお皿３枚セットとなります。目立つ傷や汚れはないですが、1枚ふちの金色の部分が少し剥げています。中古品となる為、神経質な方は購入はお控えください。お気軽にコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。
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