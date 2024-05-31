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エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84
商品番号 M26481180393
商品名

エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84
ブランド名 エアリゾーム
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10/12には廃品回収にだすので10/1123:59までの出品になります。エアリゾームソファブラウンです。2〜2.5人掛け可能で、167×84が公式での大きさの記載になります。引っ越しに伴い出品しますが、常にソファカバーを使用していたので汚れはなく、へたりも見受けられません。神奈川県座間市まで引き取りに来れる場合、送料分をぬいて1000円でお譲りさせて頂きます。御不明点等あればコメントをお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/symmetric908745.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual352146.html
http://narcologia.ru/goods/perforce283065.html

エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84
エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84-

エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84
エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84-

エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84
[幅167] 2.5Pデザインソファ LAURU〔ラウル〕 レザー ローソファ 2.5人掛け 2人掛け シンプル ミッドセンチュリー ポケットコイル おしゃれ キャメル ブラウン ブラック ホワイト

エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84
エア・リゾーム ソファー 2人掛け おしゃれ ローソファー ポケットコイル 2.5Pデザインソファ LAURU（ラウル） ダークベージュ（布）

エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84
エア・リゾーム ソファー 2人掛け おしゃれ ローソファー ポケットコイル 2.5Pデザインソファ LAURU（ラウル） ブラック（レザー）

エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84
[幅167] 2.5Pデザインソファ LAURU〔ラウル〕 ファブリック ローソファ 2.5人掛け 2人掛け シンプル 北欧 モダン ポケットコイル 天然木脚 おしゃれ ベージュ グリーン ブラウン ブルー グレー ダークベージュ

エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84
[幅167] 2.5Pデザインソファ LUSIO 〔ルシオ〕 くるみボタン 2.5人掛け 2人掛け 北欧 シンプル リビングソファ 北欧モダン ポケットコイル ファブリック ベージュ グリーン ブラウン ブルー グレー

エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84
エア・リゾーム ソファ ソファー 2人掛け おしゃれ ポケットコイル ローソファー Eric(エリック) ブラウン（レザー）

エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84
エア・リゾーム ソファー 2人掛け おしゃれ ローソファー ポケットコイル 2.5Pデザインソファ LAURU（ラウル） ブラウン（布）

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ヴィンテージ ソファ 二人掛け ソファー ローソファ おしゃれ アメリカン モダンテイスト ヴィンテージソファー ブルックリン 2P 肘置き71179

エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84
エア・リゾーム ソファー 2人掛け おしゃれ ローソファー ポケットコイル 2.5Pデザインソファ LAURU（ラウル） ベージュ（布）

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