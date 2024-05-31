10/12には廃品回収にだすので10/1123:59までの出品になります。エアリゾームソファブラウンです。2〜2.5人掛け可能で、167×84が公式での大きさの記載になります。引っ越しに伴い出品しますが、常にソファカバーを使用していたので汚れはなく、へたりも見受けられません。神奈川県座間市まで引き取りに来れる場合、送料分をぬいて1000円でお譲りさせて頂きます。御不明点等あればコメントをお願い致します。



エアリゾーム ソファ ブラウン 布 2人掛け 167×84-



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[幅167] 2.5Pデザインソファ LAURU〔ラウル〕 レザー ローソファ 2.5人掛け 2人掛け シンプル ミッドセンチュリー ポケットコイル おしゃれ キャメル ブラウン ブラック ホワイト



エア・リゾーム ソファー 2人掛け おしゃれ ローソファー ポケットコイル 2.5Pデザインソファ LAURU（ラウル） ダークベージュ（布）



エア・リゾーム ソファー 2人掛け おしゃれ ローソファー ポケットコイル 2.5Pデザインソファ LAURU（ラウル） ブラック（レザー）



[幅167] 2.5Pデザインソファ LAURU〔ラウル〕 ファブリック ローソファ 2.5人掛け 2人掛け シンプル 北欧 モダン ポケットコイル 天然木脚 おしゃれ ベージュ グリーン ブラウン ブルー グレー ダークベージュ



[幅167] 2.5Pデザインソファ LUSIO 〔ルシオ〕 くるみボタン 2.5人掛け 2人掛け 北欧 シンプル リビングソファ 北欧モダン ポケットコイル ファブリック ベージュ グリーン ブラウン ブルー グレー



エア・リゾーム ソファ ソファー 2人掛け おしゃれ ポケットコイル ローソファー Eric(エリック) ブラウン（レザー）



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