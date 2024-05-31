管542☆展示品☆英国☆アンティークスタイル☆プリンセス2Pソファー

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☆展示品☆カラー···ピンク主な張り地···人工皮革（合成皮革）テイスト···アンティーク・クラシック、姫系・フェミニン・ロマンチック英国アンティークスタイルプリンセスソファー2人掛けソファー英国アンティークスタイル、プリンセステイストのソファです。個性的でお部屋のアクセントになり、ワンランク上の空間づくりをしていただけます。背もたれに施されたクロスボタンステッチが独特な陰影で立体感を生み出します。クッションは硬すぎず柔らかすぎず、丁度良いクッション性です。お手入れが簡単なPVCレザーを使用しているので、汚れがついても簡単に拭き取ることができます。▪️サイズ幅1650mm座面幅 1300mm奥910mm座面奥 580mm高750mm座面高400mmクッション 420×420mmモデルルーム展示品ですので、汚れヘタリ等はございません。右外側に引っ掻きキズがございます。(10枚目の写真)下記地域のみ、送料12,000円でお届け致します。配送日・時間帯に関しましては、ご購入後にご相談させて頂きます。概ね、落札日より「2～8日以内」に配送致しております。配送時間は、「8時～16時まで対応」させて頂きます。当方ドライバー1名で配送しております。場合により、荷下ろしのお手伝いをお願いする場合もございます。市場価格 189,000円当方での配送地域●東京23区内全域●千葉県内下記地域松戸市・柏市・我孫子市・流山市・野田市・船橋市・鎌ケ谷市・白井市・印西市●茨城県内下記地域取手市・守谷市・つくばみらい市・つくば市・龍ケ崎市・牛久市・土浦市●埼玉県内下記地域三郷市・八潮市・吉川市・草加市・越谷市・春日部市・川口市・戸田市・さいたま市配送サービスは、日時ご相談の上、決定させて頂きます。▪️又、上記の発送地域外は、たのメル便(+18,500円)にて発送致します。ご購入前に、必ずコメントにてお届け先をお知らせ下さいませ。ご来店お引き取りも歓迎致します。千葉県柏市になります。