無印良品　リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア・オーク材

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商品詳細
無印良品の「リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア・オーク材」の出品です。写真の通り、少し使用感はありますが、綺麗に使ったと思います。購入の前に、写真をご確認ください。2020年ごろに購入したと思います。配送は、組み立てたままお送りします。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/capitation479808.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation472721.html
http://narcologia.ru/goods/competitive315781.html
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