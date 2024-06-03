unico ソファー

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商品詳細
こちらソファーの二つセットです。一つは使用期間2年もう一つは使用期間5年です。ソファーの裏は剥がれてきています。中古でご理解のあるかたのみお願いします。クレーム 返品はお受けできません。☆こちら直接とりにきていただく方限定とさせて頂きます。質問などありましたらコメントでお願いします。カラー···ブラウンカラー···ブラウン
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