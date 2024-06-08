要問合わせ限定品♥️ヨーロピアン♥️エレガント　ロココ調　ソファー　3人用

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サイズ：横198×奥行76×高さ98cm床から座面までの高さ：約46.5cm座面サイズ：横136×奥行53cm※ハンドメイド製品の為、多少の誤差を含みます。【材質】棉ポリエステル/ウレタン/木/アイアン購入前に必ずコメント下さいませ専用お作りいたします購入後変更不可本州以外送料加算先に教えて下さい