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ポケモンカード　フシギバナ　カメックス　sar SAR
商品番号 M14910150104
商品名

ポケモンカード　フシギバナ　カメックス　sar SAR
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 2,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パックから出てすぐにスリーブにいれました。初期傷が気になったため出品します。
http://narcologia.ru/goods/freshman911356.html
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