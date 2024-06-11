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イギリス　ダイアナマリア産　カラーチェンジフローライト
商品番号 S98065703937
商品名

イギリス　ダイアナマリア産　カラーチェンジフローライト
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリス　ダイアナマリア産のカラーチェンジフローライトです。こちらは、サイズは小ぶりですが、結晶が大きく、母岩部分が小さい個体となります。二つの大きな結晶が折り重なっており、存在感があります。結晶の表面は磨りガラス状になっております。⭐︎ポケット:不明⚠︎フローライトは非常に繊細な天然石です。梱包の際は最新の注意を払って行いますが、特性上、クラックやカケがある場合がございます。ご了承の上、お迎えをお願いいたします。#フローライト#天然石#レア天然石#カラーチェンジフローライト#ダイアナマリアフローライト
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