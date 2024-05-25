ねんどろいど 刀剣乱舞-ONLINE- へし切長谷部(GOODSMILE ON…

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商品詳細
ねんどろいど刀剣乱舞-ONLINE-へし切長谷部(GOODSMILEONLINESHOP限定)#刀剣乱舞_ONLINE_#へし切長谷部#ねんどろいど刀剣乱舞_ONLINE_へし切長谷部_GOODSMILEONLINESHOP限定_一度開封しましたが、箱に閉まったままでした。シール部分はカッターで開けました。（写真8枚目）メルカリ写真撮影のために開封し、破損していないか確認しました。目立つ傷など無く美品だとは思うのですが、素人保管ですので気になる方はご遠慮ください。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce953655.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect826470.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln727002.html
ねんどろいど へし切長谷部
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GOODSMILE ONLINE SHOP限定特典付属 ねんどろいど 617 へし切長谷部(へしきりはせべ) 刀剣乱舞-ONLINE- 完成品 可動フィギュア オランジュ・ルージュ | フリマアプリ ラクマ
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へし切長谷部
レビュー ねんどろいど 刀剣乱舞-ONLINE- へし切長谷部 : ふぃぎゅる！
ねんどろいど へし切長谷部
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ねんどろいど へし切長谷部
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