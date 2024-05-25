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掛軸『人物像』土居南浦筆 紙本肉筆 時代物 J77
商品番号 B60809496015
商品名

掛軸『人物像』土居南浦筆 紙本肉筆 時代物 J77
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人物像掛軸土居南浦筆寸法縦幅184cm52.5cm紙本肉筆桐箱付古い品ですのでシミ汚れがありますが状態の良い品です。古い品にご理解いただける方お願いいたします。中古の品になります、神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/revamp617922.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming148692.html
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掛軸『人物像』土居南浦筆 紙本肉筆 時代物 J77 lhee.org
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