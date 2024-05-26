陶製　フラワーアレンジメント　置物　イタリア製

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商品詳細
引っ越しの際に出てきました。陶製の置物です。欠けや汚れはありますがアンティーク感満載です。結構古いものかと思われます。サイズは約35×25×25くらいです。重さは2キロくらいです写真をみてください。
http://narcologia.ru/goods/subtropical743601.html
http://narcologia.ru/goods/unusable138574.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring688096.html
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