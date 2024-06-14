丸善 LifeGear 森林楽「ファミリー書見台」 豊岡クラフト

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786 極美品 MARUZEN(丸善)Life Gear「森林楽」折り畳み式 トランク型 ...



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格子書見台 豊岡クラフト 丸善 www.hermosa.co.jp

丸善MARUZENLifeGear森林楽(しんりんがく)シリーズ豊岡クラフトの「ファミリー書見台」です。重い単行本でも持たずに読書を楽しめます。また、レシピ本を置いたり、タブレットを置いたり、譜面台にするなど、いろいろな使い方ができると思います。角度を変えることもでき、使わない時は折り畳んで仕舞うことができます。いただきものなのですが、試しに1度使っただけで、箱に入れたままにしていたものです。ほぼ新品のような状態ですが、素人の自宅保管品ですので、ご理解くださる方に購入していただけると嬉しいです。テイスト...アンティーク主な素材...木製本体サイズ…W30cm×D22cm×H22cm#丸善#MARUZEN#LifeGear#森林楽#豊岡クラフト#書見台#読書#譜面台#タブレット#レシピ本