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新品未開封　西川　高反発敷布団　マットレス　ボナノッテプレミアム　グレー
商品番号 C25601725299
商品名

新品未開封　西川　高反発敷布団　マットレス　ボナノッテプレミアム　グレー
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 8,929 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。コメントなしで即購入大歓迎です。2点以上ご購入の場合、在庫を確認致しますので、コメントください。新品未開封　西川　高反発敷布団　マットレス　ボナノッテプレミアム　グレー　BU16011　サイズ：シングル　カラー：グレー　型番：BU16011　新開発2層構造でさらに寝心地アップ新素材で絶妙な反発力とフィット感を両立させます。厚さは10cmに進化しました。【仕様】外形寸法（幅×奥×高）mm：約970x1950x100(高さのうちウレタンフォーム90)本体：約6.5㎏側生地：ポリエステル100％中芯：　ウレタンフォーム詰め物：ウレタンフォーム側生地：ポリエステル100％サイズ...シングル
http://narcologia.ru/goods/contemplate395077.html
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