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リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア用カバー ブラウン ２脚セット
商品番号 O91506240238
商品名

リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア用カバー ブラウン ２脚セット
ブランド名 無印良品
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア用カバーブラウン２脚セット座クッションカバー2枚背クッションカバー2枚使用期間は2年ほどで多少は日焼けやスレがございます。ソファカバー買い替えのため出品いたします。お色は濃い目のブラウンになります。細かい商品名は忘れましたが、確か１枚目の写真に惹かれて購入したのでイメージとして掲載しておらります。違いましたらすみません。素材は綿100%です。カバーサイズ...1人掛け用主な素材...綿・コットン柄...無地テイスト...シンプル・ベーシック,ナチュラル
http://narcologia.ru/goods/contemplate23277.html
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