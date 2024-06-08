リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア用カバー ブラウン ２脚セット

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リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア用カバーブラウン２脚セット座クッションカバー2枚背クッションカバー2枚使用期間は2年ほどで多少は日焼けやスレがございます。ソファカバー買い替えのため出品いたします。お色は濃い目のブラウンになります。細かい商品名は忘れましたが、確か１枚目の写真に惹かれて購入したのでイメージとして掲載しておらります。違いましたらすみません。素材は綿100%です。カバーサイズ...1人掛け用主な素材...綿・コットン柄...無地テイスト...シンプル・ベーシック,ナチュラル