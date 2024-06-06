無印良品　ハイバックリクライニングソファ本体\u0026カバー ※オットマン別売



無印良品 ハイバックリクライニングソファ・本体・オットマン 幅68.5×奥行43×高さ38cm 02405113



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オットマン ※ハイバックリクライニングソファ用-



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綿帆布 ハイバックリクライニングソファ オットマン用カバー | 無印良品

購入時期2021年購入時価格計48,800円内訳1.ハイバックリクライニングソファ・本体・１シーター幅７４×奥行１１４×高さ８９．５ｃｍ・・・29,900円2.綿シェニールハイバックリクライニングソファ・１シーター用カバー／ライトグレーハイバック１Ｓ用・・・18,900円洗剤が垂れて2箇所、シミがあります。ご了承ください。(画像3枚目)オットマンは別売りです。ペット・喫煙者無しです。現時点では値下げを承っておりません。