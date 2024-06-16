ソファ ソファー 電動 2人掛け レザー 電動リクライニング 電動ソファー

指先一つで寛ぐ贅沢ソファゆったりと贅沢な時間を過ごしたい…そんなあなたにオススメする電動リクライニングチェア。ボタンを軽く押せば自動でリクライニングするので、誰でも簡単に操作ができ、全身をしっかりと支える座り心地でリラックスして休める癒しの時間を叶えます。最大角度は約150度。全身がリラックスできるこの角度は心地良い寛ぎタイムを届けます。電動リクライニングリクライニングはソファにお任せの電動式。不便さを感じないらくらくワンタッチです。お好きな角度でくつろげるリクライニング動作中にボタンから手を離せばお好みの角度で止めることができます。フットレスト連動式まずフットレストが持ち上がり、次に背もたれがリクライニングするラクラク動作です。左右個別のリクライニング左右のシートが個別で可動するので、それぞれの寛ぎスタイルに合わせて調節できます。ボタンのかんたん操作操作箇所は本体両側にあるボタンのみ。軽く押すシンプルな操作でどなたでも使用可能。USBポート付き寛ぎの必需品であるスマホなど電子機器を充電できるUSBポートがついています。便利なサイドテーブルに早変わり中央シートを倒すとサイドテーブルへ変身。雑誌や飲み物と一緒にリラックスタイム。ドリンクホルダー付き飲み物が入ったコップも安定して置けるドリンクホルダーがついています。わずかな可動スペース前方に動くリクライニングを採用。動作に必要な後方スペースは約13cmの省スペースです。高級感のあるPUレザーしっとりと柔らかな肌触りと質感が特徴。また、水や汚れに強く、お手入れも簡単です。定価 89,999円一年間使用で綺麗な状態です。細かな傷はご容赦ください。別途5000円で大阪府内と和歌山市内配送します。土曜日（月末不可）日曜日、平日は配送出来ません。発送は致しません。引取り歓迎！配送の場合は、玄関受け渡しです。屋内への搬入は、いたしません。



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