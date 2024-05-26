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商品詳細
こちらは、2Pソファになります。本革製幅190奥行85高さ78cm座高さ35cm中古品の為、背面スレ小有り。キズ、汚れがあります。自社便での配送は、商品をご購入された日から配送を承っています。ご希望な時間帯を選択することができます。クロネコ家財便よりもお安い価格で提供しています。家具、家電等を格安にて販売しております。商品は、美品、キズ、汚れがないもの、目立たないものを取り揃えています。ご覧のとおり、お客様から良い評価をいただいております。これからもお客様にご満足いただけるよう、努力してまいります。ご質問などございましたら、ご気軽にお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/displease366931.html
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