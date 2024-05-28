Cool Snow Globes クールスノーグローブ/エクリプス

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ご覧いただきありがとうございます！数年前に購入したブラックのスノードームです。細かなラメが舞う様子は、宇宙を閉じ込めたようでとても綺麗です。外装は紛失してしまったため(底のみ有り/少し汚れ有り:写真⑤)、緩衝材等で厳重に梱包して発送させていただきます。自宅保管品のため、ご理解のある方にご購入いただければと思います。種類...スノードーム素材...ガラス