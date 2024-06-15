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あわびの貝殻　鮑の貝殻　アワビの貝殻　アバロンシェル　研磨済み　約15.5センチ
商品番号 T41646546338
商品名

あわびの貝殻　鮑の貝殻　アワビの貝殻　アバロンシェル　研磨済み　約15.5センチ
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国産アワビの貝殻をツルツル、ピカピカになるまで磨きました。他の出品物よりも時間かけて磨きました。サイズは幅155mmX110mmX48mm傷、穴あります。自然の物なので歪み、欠けあります。写真を参考になさって下さい。完璧をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freshman329056.html
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