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- あわびの貝殻 鮑の貝殻 アワビの貝殻 アバロンシェル 研磨済み 約15.5センチ
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商品詳細
国産アワビの貝殻をツルツル、ピカピカになるまで磨きました。他の出品物よりも時間かけて磨きました。サイズは幅155mmX110mmX48mm傷、穴あります。自然の物なので歪み、欠けあります。写真を参考になさって下さい。完璧をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いします。
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